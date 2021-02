Solskjaer über Haaland: “Werden sehen, wo er landet”

In den Spekulationen um einen Wechsel von Erling Haaland wird auch Manchester United immer mal wieder als potenzieller Abnehmer gehandelt. Kein Wunder, schliesslich verfolgt ihn sein Ex-Coach Ole Gunnar Solskjaer noch ganz genau.

Insgesamt 50 Pflichtspiele absolvierte Erling Haaland unter der Anleitung von Ole Gunnar Solskjaer. Das Duo verrichtete einst gemeinsam für den Molde FK seine Arbeit. Während der eine bei Borussia Dortmund über sich hinauswächst, ist der andere Trainer von Manchester United. Aus den Augen verloren hat man sich jedoch nie.

“Waren es 18 Monate, die wir zusammen waren? Fast zwei Jahre, vielleicht. Eine wunderbare Zeit”, erinnert sich Solskjaer bei der norwegischen Zeitung “Verdens Gang”, und prophezeit seinem früheren Schüler eine rosige Zukunft. “Er wird auf jeden Fall eine grosse Karriere haben, sowohl für Norwegen als auch für seinen Verein. Er macht sich unglaublich gut in Dortmund. Wir werden sehen, wo er landet.”

Nachdem Haaland in Dortmund da weitermacht, wo er zuvor in Salzburg aufgehört hat, ranken sich um den Toptorjäger weiterhin nahezu dauerhaft Wechselgerüchte. United und Solskjaer sind ebenfalls bereits als Interessenten genannt worden.

BVB-Verbleib bis mindestens 2022 geplant

Vor 2022 sollen sich andere Klubs aber vergeblich um den norwegischen Shootingstar bemühen. Der “kicker” berichtete vor gut zwei Wochen, dass Haaland mindestens bis 2022 beim BVB bleiben wolle. Dann greift dem Vernehmen nach eine Ausstiegsklausel, die bei rund 75 Millionen Euro liegt.

“Wir werden tun, was wir können, um ein besseres Team zu werden. Er wird tun, was er kann, um ein besserer Spieler zu werden”, streckt Solskjaer langsam die Fühler aus, fügt aber auch an: “Wo wird er am Ende landen? Ich möchte nichts anderes sagen als das. Ich wünsche ihm alles Gute. Welche Entscheidung er auch immer trifft, ist seine Sache.”

aoe 13 Februar, 2021 16:17