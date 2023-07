Soumaïla Coulibaly steht vor Wechsel vom BVB in die Premier League

Der französische Abwehrspieler Soumaïla Coulibaly wird Borussia Dortmund wohl in diesem Sommer verlassen und auf die Insel wechseln.

Der 19-jährige Innenverteidiger steht laut Transferexperte Fabrizio Romano vor einem Transfer zu Premier Ligist FC Burnley. Geplant ist eine Leihe mit Kaufpflicht. Insgesamt kann sich der BVB wohl auf Einnahmen in Höhe von 15 Mio. Euro freuen. Damit winkt ein dickes Transferplus: Coulibaly wurde 2021 ablösefrei von PSG verpflichtet. Der Youngster kam bisher meist in der 2. Mannschaft des BVB zum Einsatz. Dennoch sollte es nun mit einem Wechsel in die Premier League klappen.

psc 3 Juli, 2023 15:21