Katalanen berichten von Barça-Geheimtreffen mit Haaland in München

Erling Haaland weilte am Mittwoch in München, wie Fotos beweisen, die die “Bild” veröffentlicht hat. Die deutsche Zeitung schreibt, dass der norwegische Jungstar dort lediglich eine medizinische Behandlung über sich ergehen liess. Ein katalanisches Medium will mehr wissen.

“L’Esportiu” sorgt für ziemlich viel Wirbel und behauptet nun nämlich, dass sich Haaland in München mit zwei hochrangigen Barça-Funktionären getroffen habe. Kein Geringerer als Cheftrainer Xavi und auch Berater Jordi Cruyff hätten sich demnach mit dem 21-jährigen Angreifer unterhalten. Möglicherweise handelt es sich bei dieser Meldung aber um klassische “Fake News”. Cruyff sagt der “Mundo Deportivo” nämlich, dass er am Mittwoch nicht in München, sondern in London weilte. Dort soll er sich um den Transfer eines anderen Ziels der Katalanen gekümmert haben: Andreas Christensen vom FC Chelsea.

Bei Haaland ist laut BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke in den nächsten vier bis sechs Wochen eine Entscheidung zu erwarten, wohin es gehen könnte. Barça gilt bei einem Transfer des Torjägers neben Real Madrid und Manchester City als Verein mit grossen Chancen auf eine Verpflichtung.

psc 3 März, 2022 15:19