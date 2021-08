Sportdirektor Zorc verkündet: Keine weiteren BVB-Neuzugänge

Für Borussia Dortmund ist der Transfermarkt in diesem Sommer auf der Zugangsseite geschlossen. Sportdirektor Michael Zorc teilt mit, dass diesbezüglich nichts mehr geschehen wird.

Gegenüber “Sky Sports News HD” spricht Zorc die entscheidenden Worte. “Auf der Zugangsseite wird nichts mehr passieren, aber ich habe mein Handy noch an, auf der Abgangsseite könnte noch was gehen, da liegt aber aktuell auch nichts auf dem Tisch”, so der BVB-Verantwortliche.

Der Transfer von Abwehrspieler Marin Pongracic war also der letzte Neuzugang. Die Borussia soll sich noch um Chelsea-Stürmer Callum Hudson-Odoi und ManUtd-Profi Diogo Dalot bemüht haben. Die beiden Profis erhielten von ihren Klubs aber letztlich keine Freigaben für Wechsel.

psc 31 August, 2021 15:34