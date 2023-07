Süle über Kritik von Flick: "War ein Brett!"

Niklas Süle musste von Bundestrainer Hansi Flick harte Kritik hinnehmen. Nun spricht der Verteidiger von Borussia Dortmund darüber.

"Für mich könnte Niki einer der besten Innenverteidiger sein, die es gibt. Sein Potenzial ist riesig. Aber ich finde, er lässt noch einiges liegen." Mit diesen Worten hatte Hansi Flick im Juni in der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" begründet, weshalb er Niklas Süle nicht für die deutsche Nationalmannschaft beruft.

Gegenüber den "Ruhr Nachrichten" sagt Süle nun dazu: "Ich hätte es nach meinen Leistungen verdient gehabt, zur Nationalmannschaft eingeladen zu werden. Und dann drei, vier Tage nach dem Mainz-Spiel informiert zu werden, dass ich nicht dabei bin und diese Kritik zu lesen, das war ein Brett!"

Der Innenverteidiger sehe sich "als Nationalspieler. Ich sehe mich in dieser Mannschaft". Und weiter: "Wenn der Bundestrainer anders entscheidet, muss ich mich damit abfinden. Es war nicht der erste Tiefschlag in meiner Karriere. Auch dieses Mal werde ich vernünftig damit umgehen und weiter meinen Weg gehen." Gegen die Vorwürfe mangelnder Fitness setzt er sich zur Wehr: "Ich habe jedes Spiel gemacht in der heissen Phase der Saison, alle drei Tage. Wenn du das machst, dann bist du fit." Nun hofft er auf ein Comeback im DFB-Jersey.

adk 30 Juli, 2023 12:48