Terzic erhält Rückendeckung von Kehl: “Keine Kritik an seiner Arbeit”

Trotz der ernüchternden jüngsten Resultate sitzt Edin Terzic wohl bis Saisonende bei Borussia Dortmund fest im Sattel. BVB-Lizenzspielerleiter Sebastian Kehl spricht dem Trainer nun Rückendeckung aus.

Borussia Dortmund musste sich am Samstag in der Bundesliga mit 1:2 vom SC Freiburg geschlagen geben. Der BVB rangiert damit nach dem 20. Spieltag auf einem enttäuschenden sechsten Tabellenplatz. Coach Edin Terzic steht unter Zugzwang – doch geniesst weiterhin das Vertrauen seiner Kollegen.

“Wir sehen jeden Tag wie Edin Terzic sowohl in fachlicher als auch in emotionaler Hinsicht mit den Spielern arbeitet. Wie akribisch er dabei zu Werke geht und wie klar er Problempunkte offen und ehrlich anspricht”, sagte Sebastian Kehl dem “kicker” und fügte an: “Es gibt deshalb von uns überhaupt keine Kritik an seiner Arbeit.”

Dass Terzic über den Sommer hinaus Trainer von Borussia Dortmund ist, ist derweil aber trotzdem unwahrscheinlich. Als künftiger Übungsleiter beim BVB wird Marco Rose, der derzeit noch bei Borussia Mönchengladbach das Sagen hat, gehandelt.

adk 7 Februar, 2021 16:27