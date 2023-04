Terzic: «Wir dachten, dass wir schon das Dümmste gesehen haben»

Borussia Dortmund führt gegen den VfB Stuttgart, doch spielt am Ende nur 3:3. Bei Trainer Edin Terzic macht sich Wut und Enttäuschung breit.

Gegen den VfB Stuttgart war Borussia Dortmund zwischenzeitlich mit 2:0 in Führung gelegen, ehe sich das Blatt wendete und die Stuttgarter ein Remis erkämpften: dank eines Treffers in der 97. Minute. «Wir dachten, dass wir schon das Dümmste gesehen haben, nach der Niederlage gegen Bremen zu Hause. Aber das toppt alles. Wir haben eine riesige Chance liegen gelassen», konstatierte Edin Terzic nach Spielende und bezog sich auf ein 2:3 aus der Hinrunde, wo die Dortmunder trotz 2:0-Führung gegen Werder noch drei Gegentore fingen.

«Wut» und «Enttäuschung» verspürte er nicht zuletzt deshalb nach dem Spiel beim VfB, zumal der FC Bayern parallel nur 1:1 gegen Hoffenheim spielte und der BVB mit einem Sieg in Stuttgart punktgleich mit den Münchnern hätte sein können.

Den Westfalen fehlt in den entscheidenden Phasen zu häufig die Titelreife.»Es gibt Gründe, warum wir es nicht geschafft haben in den letzten zehn Jahren, ganz oben zu stehen», erklärte Terzic hinsichtlich der verpassten letzten Meisterschaften zwischen 2013 und 2022. «Es gibt Gründe, wieso ich in den letzten Wochen häufiger dafür kritisiert wurde, dass wir sehr demütig mit dieser Situation umgehen, in der wir sind», sagte er. Nun rangiert der BVB weiterhin zwei Punkte hinter dem Tabellenführer aus München.

adk 16 April, 2023 11:06