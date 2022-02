“Totaler Bullshit” – BVB dementiert Bericht über Krisensitzung

Borussia Dortmund hat am Donnerstagabend in den Europa League-Playoffs eine bittere 2:4-Heimpleite gegen die Rangers kassiert. Im Anschluss kam es entgegen anderslautender Berichte aber nicht zu einer Krisensitzung.

Unmittelbar nach dem Spiel berichtete “Sky”, dass sich BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke, Sportdirektor Michael Zorc und Lizenzspielerleiter Sebastian Kehl mit Trainer Marco Rose getroffen hätten, um die aktuell schwierige Situation zu besprechen. Der Bericht ist widerlegt. “Totaler Bullshit. Es gab kein Treffen”, sagt Hans-Joachim Watzke am Freitag dem “SID”.

So oder so ist die Situation in Dortmund ungemütlich. Der Sieg in der Europa League wurde nach dem Ausscheiden aus der Champions League als ein Ziel ausgegeben. Nach dem Hinspiel droht diese Vorgabe bereits in den Playoffs zu scheitern. Trainer Rose sitzt aber nach wie vor fest im Sattel. Einzig ein Verpassen der Champions League-Qualifikation im Hinblick auf die kommende Saison, also mindestens Tabellenplatz 4, könnte ihn in Gefahr bringen.

psc 18 Februar, 2022 11:08