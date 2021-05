Transfer perfekt: Kobel wechselt zu Borussia Dortmund

Borussia Dortmund sichert sich mit Gregor Kobel vom VfB Stuttgart einen neuen Goalie. Der Schweizer Nati-Keeper hat einen bis zum 30. Juni 2026 datierten Vertrag unterzeichnet.

Nun ist der Wechsel von Gregor Kobel vom VfB Stuttgart zu Borussia Dortmund in trocknen Tüchern. Dies bestätigt der BVB am Montagnachmittag. “Wir freuen uns sehr, dass sich Gregor Kobel für Borussia Dortmund entschieden hat. In ihm sehen wir großes Potenzial. Gregors Zielstrebigkeit, sein Ehrgeiz und seine Konstanz sind bemerkenswert, das Profil seines Torhüterspiels passt zu uns”, betont BVB-Sportdirektor Michael Zorc in der Mitteilung des Vereins.

✒️ Borussia Dortmund verpflichtet zur neuen Saison Torhüter Gregor #Kobel vom Ligakonkurrenten @VfB Stuttgart. ⁰⁰Alle Infos 👉 https://t.co/DWp3WCGCcV — POKALSIEGER 2021 (@BVB) May 31, 2021

“Borussia Dortmund ist einer der grössten und bekanntesten Fussballvereine der Welt. Ein Klub, der den Anspruch hat, jedes Jahr um den Meistertitel und den DFB-Pokal zu kämpfen und in der Champions League zu spielen. Es macht mich stolz, für den BVB auflaufen zu dürfen. Ich möchte meinen Teil zu den zukünftigen Dortmunder Erfolgen beitragen”, lässt sich Kobel zitieren und fügt hinzu: “Man kann auf dem Platz sehen, dass ich ein sehr emotionaler Typ bin. Nach der Pandemie vor mehr als 80.000 Zuschauern in Dortmund auf dem Rasen zu stehen, in dieser Atmosphäre – dem fiebere ich schon jetzt entgegen!” Dem Vernehmen nach überweisen die Dortmunder rund 15 Mio. Euro nach Stuttgart.

adk 31 Mai, 2021 16:32