Verkauf ausgeschlossen: Bellingham beim BVB “unantastbar”

Jüngst waren Gerüchte aufgekommen, wonach der FC Chelsea um Teammanager Thomas Tuchel bereit wäre, 115 Millionen Euro für die Dienste von Jude Bellingham zu zahlen. Der 17-Jährige, der erst im vergangenen Sommer von Birmingham City zu Borussia Dortmund wechselte, soll allerdings noch nicht zeitnah wieder verkauft werden.

Wie “Sky”-Journalist und Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, sei der Mittelfeldspieler beim BVB in der kommenden Transferperiode “unantastbar”. Der Engländer steht bei der Borussia indes noch bis 2023 unter Vertrag.

Borussia Dortmund consider Jude Bellingham ‘untouchable’ in the summer transfer window. Despite Chelsea and PL clubs rumours, he’s expected to stay at BVB. 🌟🇬🇧 #BVB #CFC

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 24, 2021