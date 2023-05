Verletzungssorgen um Bellingham

Borussia Dortmund muss im kommenden Auswärtsspiel gegen den FC Augsburg (Sonntag, 17.30 Uhr) möglicherweise auf Jude Bellingham verzichten.

Wie die "Ruhr Nachrichten" vermelden, nahm Jude Bellingham weder am gestrigen Mittwoch noch am heutigen Donnerstag am Mannschaftstraining von Borussia Dortmund teil. Der Engländer droht demzufolge gegen den FC Augsburg am vorletzten Spieltag dr Bundesliga auszufallen.

Gegen Ende der Partie gegen Borussia Mönchengladbach (5:2) hatte der 19-Jährige einen Schlag abbekommen. "Jude hat gegen Ende einen Schlag gegens Knie bekommen", sagte Terzic nach Spielende, angesprochen auf eine Szene in der Schlussphase. Bei den Dortmundern sei man sich aber "sicher, dass es nichts Dramatisches ist". Wann der Youngster wieder auf dem Platz steht, bleibt aber fraglich.

adk 18 Mai, 2023 14:44