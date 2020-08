Die Vertragslänge von Sancho bei ManUtd stünde fest

Die Verhandlungen um den möglichen Wechsel von Jadon Sancho vom BVB zu Manchester United gehen in die finale Phase. Mit dem englischen Rekordmeister hätte der 20-Jährige wohl schon vieles geklärt.

Wie der italienische Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, würde der Angreifer bei den Red Devils einen Fünfjahresvertrag bis 2025 unterzeichnen. Sancho wartet die Gespräche zwischen ManUtd und dem BVB ab und hofft, dass sich die beiden Vereine einigen. Er strebt also eine Rückkehr auf die Insel an.

Laut “Bild” und weiteren Medien will der Premier Ligist für den Sancho-Erwerb eine Ratenzahlung tätigen: 70 Mio. Euro sollen sofort fliessen. Weitere 20 und 30 Mio. Euro in den kommenden Jahren. Dortmund beharrt auf ein Gesamtvolumen von 120 Millionen. Dies wäre so erfüllt. Angeblich muss die Einigung angeblich bis zum Start des BVB-Trainingslagers in Bad Ragaz am 10. August stehen.

psc 3 August, 2020 15:51