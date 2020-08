Neuer Plan: ManUtd hofft bei Sancho auf Ratenzahlung

Manchester United hofft weiterhin auf einen Transfer von Jadon Sancho. Borussia dortmund soll eine Ratenzahlung schmackhaft gemacht werden.

Wie die “Bild” berichtet, ist der englische Rekordmeister aufgrund der Coronakrise nicht in der Lage die vom BVB geforderten 120 Mio. Euro für den 20-jährigen Angreifer auf einen Schlag zu zahlen. Der Plan der Red Devils: 70 Mio. Euro werden direkt angezahlt, danach folgen in den kommenden Jahren zwei weitere Raten à 20 und 30 Mio. Euro. So soll Jadon Sancho bereits diesen Sommer auf die Insel zurückgeholt werden.

Der Poker nimmt nun also richtig Fahrt aus. Dortmund hat stets klargestellt, dass 120 Mio. Euro Ablöse nötig seien. Einer Ratenzahlung dürften sie nicht grundsätzlich im Weg stehen. Bis zum Trainingslager in Bad Ragaz, das am 10. August startet, wollen die BVB-Verantwortlichen Klarheit. In einer Woche könnte der Deal also über die Bühne gehen – oder geplatzt sein.

psc 3 August, 2020 09:43