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Gegen Liverpool

Der BVB zieht im Tauziehen um Samuel Martínez wohl den Kürzeren

Autor: | Publiziert: 22 Mai, 2026 17:17
Der BVB zieht im Tauziehen um Samuel Martínez wohl den Kürzeren

Borussia Dortmund erhält seinen kolumbianischen Wunschspieler Samuel Martínez aller Voraussicht nach nicht.

Der BVB zieht laut «Sky» den Kürzeren gegen den FC Liverpool, der den 17-jährigen Mittelfeldspieler nun bekommt. Rund 1 Mio. Euro Ablöse zahlen die Reds. Dortmund war sich mit Martínez persönlich grundsätzlich einig, hat mit dessen Verein Atlético Nacional allerdings keine Einigung bezüglich der Ablösemodalitäten erzielt.

Noch muss der Offensivspezialist für den Wechsel zu den Reds den obligatorischen Medizincheck absolvieren und die notwendigen Visa erhalten. Diesbezüglich ist aber alles auf gutem Weg, weshalb Dortmund die Personalie wohl abhaken muss.

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