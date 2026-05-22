SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Torhüterwechsel

Abgang von Alexander Nübel beim VfB Stuttgart steht fest – sein Nachfolger auch

Autor: | Publiziert: 22 Mai, 2026 16:33
Abgang von Alexander Nübel beim VfB Stuttgart steht fest – sein Nachfolger auch

Alexander Nübel verlässt den VfB Stuttgart nach insgesamt drei Jahren. Sein Nachfolger im Tor der Schwaben steht bereits fest.

Nübel wird in diesem Sommer eine neue Herausforderung annehmen. Diese liegt weder in Stuttgart, wo er die letzten drei Spielzeiten auf Leihbasis verbrachte, noch beim FC Bayern, wo er eigentlich noch bis 2030 unter Vertrag steht. Der 29-jährige Nationalspieler wird sich einen neuen Verein suchen.

Dafür ist laut «ran» bereits klar, wer die Nübel-Nachfolge beim VfB antritt: Es handelt sich um Eigengewächs Dennis Seimen, das zurzeit auf Leihbasis beim SC Paderborn zwischen den Pfosten steht. Dort bestreitet der Youngster in diesen Tagen gerade die Bundesliga-Relegation gegen den VfL Wolfsburg. Unabhängig vom Ausgang wird der 20-Jährige selbst nächste Saison in der höchsten Liga spielen. Stuttgart befördert ihn zur neuen Nummer 1. Seimen steht ohnehin bis 2029 unter Vertrag.

Mehr Dazu
Grosses Interesse

Ex-St. Gallen-Verteidiger Matej Maglica steht vor Bundesliga-Wechsel
Offerte auf dem Tisch

Stuttgart hat sein Angebot für Grischa Prömel abgegeben
Doch eine Rückkehr?

Alexander Nübel trifft nun doch überraschende Bayern-Entscheidung
Grosser Triumph

Basler U19 gewinnt als 1. Schweizer Team den Mercedes-Benz Cup
Schweizer Legionäre

Aurèle Amenda wieder in der Startelf, Schock um Miro Muheim
Mehr entdecken
Torhüterwechsel

Abgang von Alexander Nübel beim VfB Stuttgart steht fest – sein Nachfolger auch

22.05.2026 - 16:33
Schweizer Legionäre

Noah Loosli liefert Assist, Isaac Schmidt verletzt sich

9.05.2026 - 17:57
Stergiou soll gehen

Ein Schweizer steht beim VfB Stuttgart auf der Streichliste

4.05.2026 - 18:52
Im Visier

Ein Serie A-Klub hat bereits mit Angelo Stiller gesprochen

27.04.2026 - 22:31
Stuttgart offen

Stiller rückt bei Manchester United in den Fokus

26.04.2026 - 15:15
Barça erwägt Leihe

VfB Stuttgart prüft Bardghji-Verpflichtung

19.04.2026 - 17:12
Ab nächster Saison

Der Schwede Roony Bardghji steht bei Barça vor steilem Aufstieg

17.04.2026 - 13:48
Für öffentliche Aussagen

Ehefrau von Julian Nagelsmann riet diesem zu Anruf bei Deniz Undav

16.04.2026 - 12:24
Caspar Jander

Stuttgart will für die Nachfolge von Angelo Stiller einen Southampton-Profi

8.04.2026 - 15:36
Doch eine Rückkehr?

Alexander Nübel trifft nun doch überraschende Bayern-Entscheidung

2.04.2026 - 10:09