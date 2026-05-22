Abgang von Alexander Nübel beim VfB Stuttgart steht fest – sein Nachfolger auch

Alexander Nübel verlässt den VfB Stuttgart nach insgesamt drei Jahren. Sein Nachfolger im Tor der Schwaben steht bereits fest.

Nübel wird in diesem Sommer eine neue Herausforderung annehmen. Diese liegt weder in Stuttgart, wo er die letzten drei Spielzeiten auf Leihbasis verbrachte, noch beim FC Bayern, wo er eigentlich noch bis 2030 unter Vertrag steht. Der 29-jährige Nationalspieler wird sich einen neuen Verein suchen.

Dafür ist laut «ran» bereits klar, wer die Nübel-Nachfolge beim VfB antritt: Es handelt sich um Eigengewächs Dennis Seimen, das zurzeit auf Leihbasis beim SC Paderborn zwischen den Pfosten steht. Dort bestreitet der Youngster in diesen Tagen gerade die Bundesliga-Relegation gegen den VfL Wolfsburg. Unabhängig vom Ausgang wird der 20-Jährige selbst nächste Saison in der höchsten Liga spielen. Stuttgart befördert ihn zur neuen Nummer 1. Seimen steht ohnehin bis 2029 unter Vertrag.