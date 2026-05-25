Der VfB Stuttgart stellt Hoffenheimer Neuzugang vor

Der VfB Stuttgart bestätigt am Pfingstmontag die Ankunft von Mittelfeldprofi Grischa Prömel.

Der 31-jährige gebürtige Stuttgarter wechselt ablösefrei von der TSG Hoffenheim zu den Schwaben. Prömel unterzeichnet einen Dreijahresvertrag bis 2029. Hoffenheim wollte den Profi gerne behalten, ausserdem zeigten Eintracht Frankfurt, Bayer Leverkusen und RB Leipzig allesamt Interesse an ihm.

Prömel hat sich aber für den Wechsel zum VfB entschieden. Sportvorstand Fabian Wohlgemuth erklärt: «Grischa hat hervorragende fussballerische Fähigkeiten, ist enorm ehrgeizig und hat in den vergangenen Jahren viele wichtige Erfahrungen gesammelt. Diese Kombination macht ihn für uns zu einem sehr wertvollen Neuzugang, der noch dazu aus der Region stammt und dadurch eine hohe Identifikation mit dem VfB mitbringt.»

Prömel ergänzt: «Der Wunsch, zum VfB zu wechseln, steckt schon länger in mir drin. Ich bin in Cannstatt geboren, in Esslingen aufgewachsen und habe den VfB über all die Jahre hinweg stets verfolgt. Für mich geht nun in gewisser Weise ein Traum in Erfüllung und ich freue mich, ab der neuen Saison den Brustring tragen zu dürfen. Der VfB hat in den vergangenen Jahren enorme Power entfacht und steht für eine attraktive Spielweise. Es ist beeindruckend, wo der Klub inzwischen steht – und es fühlt sich gut an, nun ein Teil dieses Weges zu werden.»