SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Grischa Prömel ist da

Der VfB Stuttgart stellt Hoffenheimer Neuzugang vor

Autor: | Publiziert: 25 Mai, 2026 11:29
Der VfB Stuttgart stellt Hoffenheimer Neuzugang vor

Der VfB Stuttgart bestätigt am Pfingstmontag die Ankunft von Mittelfeldprofi Grischa Prömel.

Der 31-jährige gebürtige Stuttgarter wechselt ablösefrei von der TSG Hoffenheim zu den Schwaben. Prömel unterzeichnet einen Dreijahresvertrag bis 2029. Hoffenheim wollte den Profi gerne behalten, ausserdem zeigten Eintracht Frankfurt, Bayer Leverkusen und RB Leipzig allesamt Interesse an ihm.

Prömel hat sich aber für den Wechsel zum VfB entschieden. Sportvorstand Fabian Wohlgemuth erklärt: «Grischa hat hervorragende fussballerische Fähigkeiten, ist enorm ehrgeizig und hat in den vergangenen Jahren viele wichtige Erfahrungen gesammelt. Diese Kombination macht ihn für uns zu einem sehr wertvollen Neuzugang, der noch dazu aus der Region stammt und dadurch eine hohe Identifikation mit dem VfB mitbringt.»

Prömel ergänzt: «Der Wunsch, zum VfB zu wechseln, steckt schon länger in mir drin. Ich bin in Cannstatt geboren, in Esslingen aufgewachsen und habe den VfB über all die Jahre hinweg stets verfolgt. Für mich geht nun in gewisser Weise ein Traum in Erfüllung und ich freue mich, ab der neuen Saison den Brustring tragen zu dürfen. Der VfB hat in den vergangenen Jahren enorme Power entfacht und steht für eine attraktive Spielweise. Es ist beeindruckend, wo der Klub inzwischen steht – und es fühlt sich gut an, nun ein Teil dieses Weges zu werden.»

Mehr Dazu
Aus Italien

Neuer Klub interessiert sich sehr für FCSG-Stürmer Alessandro Vogt
Nächster Klub fix

Deshalb landet Torjäger Alessandro Vogt nicht beim FC Basel
Neue Entwicklung

Cole Campbell wechselt leihweise von Dortmund nach Hoffenheim
In der Bundesliga

FCSG-Torjäger Alessandro Vogt wird demnächst beim neuen Klub vorgestellt
Bindet sich langfristig

Neue Details zum Vertrag von Alessandro Vogt bei Hoffenheim durchgesickert
Mehr entdecken
Grischa Prömel ist da

Der VfB Stuttgart stellt Hoffenheimer Neuzugang vor

25.05.2026 - 11:29
Hoffenheim muss nachlegen

Werder Bremen lehnt erstes Stage-Angebot ab

21.05.2026 - 20:43
Knöchelbruch

Schock für Haris Tabakovic – er verpasst wohl die WM

18.05.2026 - 10:00
Angebot für Profivertrag

Exklusiv: Bundesliga-Klubs fragen bei Servette wegen Juwel Aaron Ekoh an

14.05.2026 - 17:09
Schweizer Legionäre

Noah Loosli liefert Assist, Isaac Schmidt verletzt sich

9.05.2026 - 17:57
Mögliche Verstärkung

Der FC Thun hat den langjährigen Bundesliga-Stürmer Ihlas Bebou im Blick

8.05.2026 - 15:59
Muss wieder gehen

Haris Tabakovic hat von Gladbach Bescheid bekommen

7.05.2026 - 19:43
Interesse aus der Ostschweiz

Holstein Kiel-Stürmer Phil Harres könnte Alessandro Vogt in St. Gallen beerben

7.05.2026 - 11:24
Bei der TSG

Ex-Basler Leon Avdullahu hat bereits einen neuen Vertrag unterzeichnet

29.04.2026 - 11:16
Ab ins Ausland

Bundesliga-Klub beobachtet Thuns Meichtry seit Monaten und will zuschnappen

28.04.2026 - 10:08