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Interesse aus der Ostschweiz

Holstein Kiel-Stürmer Phil Harres könnte Alessandro Vogt in St. Gallen beerben

Autor: | Publiziert: 7 Mai, 2026 11:24
Holstein Kiel-Stürmer Phil Harres könnte Alessandro Vogt in St. Gallen beerben

Der FC St. Gallen sucht einen Nachfolger für Alessandro Vogt, der im Sommer in die Bundesliga wechselt. Ein heisser Kandidat ist Phil Harres vom deutschen Zweitligisten Holstein Kiel.

Der 24-jährige Angreifer hat in dieser Saison für seinen Verein in 35 Partien zehn Treffer erzielt. Harres hat während seiner Karriere bereits mehrfach bewiesen, dass er vor dem Tor eiskalt ist. In der Saison 2023/24 wurde er in der Regionalliga Südwest mit 24 Treffern beispielsweise Torschützenkönig.

Mit 1.93 Meter ist er gross gewachsen. Ein ähnliches Profil weist auch FCB-Stürmer Moritz Broschinski (1,90 Meter) auf, über den sich St. Gallens Trainer Enrico Maassen zuletzt positiv geäussert hatte. Offenbar steht das Anforderungsprofil, das die Espen suchen, fest.

Für Vogt kassiert der Super Ligist eine Ablöse in Höhe von rund 2,5 Mio. Franken. Die TSG Hoffenheim hat sich die Dienste des Youngsters gesichert.

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