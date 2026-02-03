Deshalb landet Torjäger Alessandro Vogt nicht beim FC Basel

St. Gallens Torjäger Alessandro Vogt hat in dieser Saison einen steilen Aufstieg hingelegt, der ihn automatisch auch bei den Schweizer Topklubs wie dem FC Basel oder YB auf den Schirm gebracht hat. Dass er weder am Rheinknie noch in Bern landet, hat aber einen guten Grund.

Für den 21-Jährigen und sein Umfeld war von Beginn weg klar, wie es weitergehen sollte: Die aktuelle Saison wollte und will er weiterhin unbedingt beim FCSG beenden, wo er seit drei Jahren spielt und auf diese Saison hin fix in den Profikader integriert wurde. 12 Saisontore in 24 Pflichtspielen sind ihm bereits gelungen. Weitere sollen hinzukommen. Am liebsten bereits am Mittwochabend im Cup-Viertelfinal gegen den FCB. Der Titelgewinn in jenem Wettbewerb ist das grosse Ziel von Vogt und des gesamten Vereins.

Im kommenden Sommer geht es für den jungen Stürmer dann in die Bundesliga: Die TSG Hoffenheim hat sich die Dienste am Angreifer schon vor einiger Zeit gesichert. Dank einer Ausstiegsklausel kann Vogt für 2,5 Mio. Euro wechseln. Auch andere Klubs aus dem Ausland würden diese Summe zählen. Der Youngster hat laut «Blick» bei Hoffenheim aber von Beginn weg eine sehr grosse Wertschätzung gefühlt und erachtet diesen Transfer als guten Karriereschritt. Im Angriff der Kraichgauer werden auch Plätze frei, da die aktuellen Stürmer Fisnik Asllani, Bazoumana Touré und Tim Lemperle allesamt ihrerseits auch Kandidaten für Transfers im Sommer sind und es sicherlich zu Abgängen kommen wird.