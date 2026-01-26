SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Dankt dem Verein

Ludovic Magnin findet nach seiner FCB-Entlassung bereits die ersten Worte

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 26 Januar, 2026 13:07
Der FC Basel trennt sich nach nur sieben Monaten von Trainer Ludovic Magnin. Dieser ist für seine Zeit am Rheinknie trotzdem dankbar.

In der Medienmitteilung zu seiner Entlassung wird Magnin auch mit eigenen Worten zitiert. «Ich möchte mich beim FC Basel herzlich für ein trotz allem tolles halbes Jahr bedanken», lässt der 46-Jährige verlauten.

Er führt aus: «Ich durfte spüren, was dieser Club der Stadt und den Menschen bedeutet und natürlich fällt mir der Abschied schwer. Ich wünsche der Mannschaft, dem Staff und dem ganzen Club für die weitere Saison nur das Beste und danke allen, die mich während meiner Zeit beim FCB unterstützt haben.»

Eigentlich wäre sein Vertrag noch bis 2027 gelaufen. Wer auf ihn folgt, ist noch unklar. Genannt werden unter anderem Ex-Nati-Captain Stephan Lichtsteiner.

