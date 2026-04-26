Tijjani Reijnders vor ungewisser Zukunft

Die Situation von Tijjani Reijnders bei Manchester City könnte sich im Sommer zuspitzen. Laut «Calciomercato» hat sich die Rolle des niederländischen Nationalspielers zuletzt verschlechtert, weshalb ein Wechsel nach nur einem Jahr wieder ein Thema werden könnte.

Trotz eines bis 2030 laufenden Vertrags beobachten mehrere europäische Klubs die Entwicklung genau. Datenanalysen von SciSports sehen insbesondere Juventus Turin, SSC Neapel und Ex-Klub AC Mailand als passende Ziele für den Mittelfeldspieler.

Auch aus England gibt es Interesse: Arsenal London wird ebenfalls mit Reijnders in Verbindung gebracht. Manchester City hatte den 27-Jährigen erst im Sommer 2025 für eine Ablöse im Bereich von rund 55 bis 58 Millionen Euro verpflichtet – ein Abgang würde daher wohl nur bei einem entsprechend attraktiven Angebot zustande kommen.