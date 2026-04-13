Wut-Anfall wegen Italien-Gerüchten: Antonio Conte attackiert Medien

Napolis Trainer Antonio Conte ist unzufrieden darüber, wie seine Aussagen über eine mögliche Rückkehr zur Squadra Azzurra in den italienischen Medien interpretiert wurden.

Diese berichteten praktisch unisono, dass der 56-Jährige sehr offen für ein Comeback als italienischer Nationaltrainer sei. Diesen Posten bekleidete er bereits zwischen 2014 und 2016. Conte stellt nun gegenüber «Rai Radio 1» klar, dass alles anders ist. «Ich habe nicht gesagt, dass ich für irgendetwas verfügbar bin», so Conte. Schliesslich folgt ein verbaler Angriff auf die Medien: «Ich habe noch ein Jahr Vertrag bei Napoli, am Ende der Saison werde ich dann mit dem Präsidenten sprechen. Ich möchte die Journalisten dringend bitten, meine Worte korrekt zu interpretieren, denn wenn sie verdreht werden, werde ich überhaupt nicht mehr sprechen.»

Conte steht bei Napoli seit 2024 an der Seitenlinie. Zurzeit belegt er mit seiner Mannschaft den 2. Tabellenplatz. Der Rückstand auf den souveränen Leader Inter Mailand beträgt allerdings bereits neun Punkte.

Die italienische Nationalmannschaft hatte er 2026 nach dem Ausscheiden gegen Deutschland nach Penaltyschiessen im EM-Viertelfinal 2016 freiwillig verlassen. Später coachte er Chelsea, Inter Mailand, Tottenham nun nun Napoli.