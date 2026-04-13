SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Unzufrieden

Wut-Anfall wegen Italien-Gerüchten: Antonio Conte attackiert Medien

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 13 April, 2026 10:56
Wut-Anfall wegen Italien-Gerüchten: Antonio Conte attackiert Medien

Napolis Trainer Antonio Conte ist unzufrieden darüber, wie seine Aussagen über eine mögliche Rückkehr zur Squadra Azzurra in den italienischen Medien interpretiert wurden.

Diese berichteten praktisch unisono, dass der 56-Jährige sehr offen für ein Comeback als italienischer Nationaltrainer sei. Diesen Posten bekleidete er bereits zwischen 2014 und 2016. Conte stellt nun gegenüber «Rai Radio 1» klar, dass alles anders ist. «Ich habe nicht gesagt, dass ich für irgendetwas verfügbar bin», so Conte. Schliesslich folgt ein verbaler Angriff auf die Medien: «Ich habe noch ein Jahr Vertrag bei Napoli, am Ende der Saison werde ich dann mit dem Präsidenten sprechen. Ich möchte die Journalisten dringend bitten, meine Worte korrekt zu interpretieren, denn wenn sie verdreht werden, werde ich überhaupt nicht mehr sprechen.»

Conte steht bei Napoli seit 2024 an der Seitenlinie. Zurzeit belegt er mit seiner Mannschaft den 2. Tabellenplatz. Der Rückstand auf den souveränen Leader Inter Mailand beträgt allerdings bereits neun Punkte.

Die italienische Nationalmannschaft hatte er 2026 nach dem Ausscheiden gegen Deutschland nach Penaltyschiessen im EM-Viertelfinal 2016 freiwillig verlassen. Später coachte er Chelsea, Inter Mailand, Tottenham nun nun Napoli.

Mehr Dazu
Frattesi & Co.

4 italienische Nationalspieler wollen im Januar wegen der WM wechseln
Galatasaray ist gebunden

Napoli hat bei Osimhen-Abgang eine verrückte Klausel einbauen lassen
Stürmer hat Anfragen

Martin Terrier könnte Leverkusen sofort verlassen
Stimmt Transfer zu

Oranje-Stürmer Noa Lang wechselt von Napoli in die Türkei
Beleidigungen von sich gegeben

Napoli attackiert Milan-Coach Allegri nach Supercup-Sieg
Mehr entdecken
Leihe denkbar

Arsenal-Verteidiger Mosquera vor Abgang: 7 Klubs sind bereits dran

13.04.2026 - 16:15
Unzufrieden

Wut-Anfall wegen Italien-Gerüchten: Antonio Conte attackiert Medien

13.04.2026 - 10:56
Neue Herausforderung?

Pep Guardiola soll die Squadra Azzurra retten

9.04.2026 - 21:31
Ist offen

Antonio Conte bringt sich für Rückkehr zur Squadra Azzurra in Stellung

7.04.2026 - 15:16
"Ich weiss nicht"

Kevin De Bruyne vermeidet Napoli-Bekenntnis

4.04.2026 - 11:43
Neuanfang

Das Aus von Gattuso in Italien ist besiegelt – 2 Kandidaten für die Nachfolge

2.04.2026 - 09:42
Aus dem Team geflogen

Napoli vollzieht drastische Sanktion gegen Romelu Lukaku

31.03.2026 - 13:43
Nächstes Kapitel in Italien

Leon Goretzka weckt das Interesse in der Serie A

29.03.2026 - 17:32
Erscheint nicht zum Training

Romelu Lukaku sorgt für grossen Ärger bei Napoli und wird gebüsst

26.03.2026 - 17:57
Keine Rückkehr in die Heimat

Arsenal lässt Ex-FCB-Verteidiger Riccardo Calafiori trotz Interesse nicht gehen

16.03.2026 - 13:16