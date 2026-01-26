Martin Terrier könnte Leverkusen sofort verlassen

Der französische Offensivspieler Martin Terrier hat weiterhin Schwierigkeiten in Leverkusen regelmässig Spielpraxis zu erhalten. Ein rascher Abschied ist angesichts verschiedener Anfragen denkbar.

Mit Interesse von Napoli aus der Serie A sowie von mehreren englischen und spanischen Klubs gibt es laut Transferexperte Fabrizio Romano durchaus einen Markt für den 28-jährigen Angreifers. Terrier kann in der Offensive diverse Positionen bekleiden. Von einem Achillessehnenriss, den er in der vergangenen Spielzeit erlitt, hat er sich inzwischen vollständig erholt.

Trotzdem hat er Probleme sich angesichts der grossen Konkurrenz bei Bayer 04 durchzusetzen. Der Bundesligist würde Terrier grundsätzlich abgeben – allerdings nur definitiv und nicht bloss auf Leihbasis. Der aktuelle Vertrag des langjährigen Ligue 1-Profis läuft bis 2029.