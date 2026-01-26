SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Stürmer hat Anfragen

Martin Terrier könnte Leverkusen sofort verlassen

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 26 Januar, 2026 17:10
Martin Terrier könnte Leverkusen sofort verlassen

Der französische Offensivspieler Martin Terrier hat weiterhin Schwierigkeiten in Leverkusen regelmässig Spielpraxis zu erhalten. Ein rascher Abschied ist angesichts verschiedener Anfragen denkbar.

Mit Interesse von Napoli aus der Serie A sowie von mehreren englischen und spanischen Klubs gibt es laut Transferexperte Fabrizio Romano durchaus einen Markt für den 28-jährigen Angreifers. Terrier kann in der Offensive diverse Positionen bekleiden. Von einem Achillessehnenriss, den er in der vergangenen Spielzeit erlitt, hat er sich inzwischen vollständig erholt.

Trotzdem hat er Probleme sich angesichts der grossen Konkurrenz bei Bayer 04 durchzusetzen. Der Bundesligist würde Terrier grundsätzlich abgeben – allerdings nur definitiv und nicht bloss auf Leihbasis. Der aktuelle Vertrag des langjährigen Ligue 1-Profis läuft bis 2029.

Mehr Dazu
Frattesi & Co.

4 italienische Nationalspieler wollen im Januar wegen der WM wechseln
Stimmt Transfer zu

Oranje-Stürmer Noa Lang wechselt von Napoli in die Türkei
Beleidigungen von sich gegeben

Napoli attackiert Milan-Coach Allegri nach Supercup-Sieg
Im Sommer

McTominay könnte in Premier League zurückkehren: 4 Klubs interessiert
Verbleib quasi gesichert

Napoli-Sportdirektor Manna: Højlund geht nicht zurück zu ManUtd
Mehr entdecken
Stürmer hat Anfragen

Martin Terrier könnte Leverkusen sofort verlassen

26.01.2026 - 17:10
Napoli bietet Verkauf an

Romelu Lukaku könnte spektakuläre Rückkehr zu Everton vollziehen

19.01.2026 - 16:07
Stimmt Transfer zu

Oranje-Stürmer Noa Lang wechselt von Napoli in die Türkei

19.01.2026 - 10:26
Besiktas ist interessiert

Lukaku-Transfer in die Türkei hängt von Gesundheitszustand ab

18.01.2026 - 09:28
Frattesi & Co.

4 italienische Nationalspieler wollen im Januar wegen der WM wechseln

6.01.2026 - 15:54
Im Sommer

McTominay könnte in Premier League zurückkehren: 4 Klubs interessiert

31.12.2025 - 14:51
Verbleib quasi gesichert

Napoli-Sportdirektor Manna: Højlund geht nicht zurück zu ManUtd

31.12.2025 - 10:35
Beleidigungen von sich gegeben

Napoli attackiert Milan-Coach Allegri nach Supercup-Sieg

19.12.2025 - 11:21
Für Champions League-Partie

Der Manzambi-Berater besucht Napolis Sportdirektor

11.12.2025 - 11:08
10 Millionen Franken Ablöse

Treffen mit Meisterteam: Lugano-Star Mattia Zanotti heiss begehrt

6.12.2025 - 09:13