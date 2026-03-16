Arsenal lässt Ex-FCB-Verteidiger Riccardo Calafiori trotz Interesse nicht gehen

Der italienische Nationalspieler Riccardo Calafiori nimmt beim FC Arsenal zurzeit keinen Stammplatz ein, wie er es sich wünschen würde. Im Sommer könnte sich eine Türe in der Heimat öffnen. Die Gunners lassen den Ex-Basler aber wohl nicht hindurchschreiten.

Mit Inter, Milan, Juve und Napoli sind die absoluten Topklubs aus der Serie A an Calafiori interessiert. Alle Vereine könnten sich ein Engagement des 23-Jährigen sehr gut vorstellen. Gemäss «teamTALK» ist eine Rückkehr des Verteidigers nach Italien im Sommer aber unwahrscheinlich. Arsenal denkt gar nicht daran, Calafiori ziehen zu lassen.

Dieser ist mit seinen Einsatzzeiten nicht ganz zufrieden. Zudem würde er lieber viel häufiger im Abwehrzentrum und nicht auf der linken Seite spielen. Bei den Klubs aus der Serie A wäre dies wohl möglich, bei Arsenal sind in der Innenverteidigung weiterhin Gabriel und William Saliba gesetzt, wenn sie fit sind.

Calafiori soll mit seiner Situation deshalb nicht glücklich sein. Angesichts seines bis 2029 gültigen Kontrakts deutet sich aber kein baldiger Wechsel an, zumal es sich für ihn rein salärtechnisch überhaupt nicht lohnen würde.

Den Profidurchbruch schaffte der Verteidiger in der Saison 2022/23 beim FC Basel. Im Anschluss wechselte er für mehr als 20 Mio. Euro zunächst nach Bologna, ehe er sich ein Jahr später für mehr als 40 Mio. Euro den Gunners anschloss.