SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Ist offen

Antonio Conte bringt sich für Rückkehr zur Squadra Azzurra in Stellung

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 7 April, 2026 15:16
Antonio Conte bringt sich für Rückkehr zur Squadra Azzurra in Stellung

Antonio Conte könnte die italienische Nationalmannschaft ab Sommer ein zweites Mal trainieren.

Der 56-Jährgie war beim italienischen Verband FIGC in dieser Funktion bereits zwischen 2014 und 2016 beschäftigt. An der EM 2016 in Frankreich scheiterte er mit seiner Mannschaft gegen Deutschland dramatisch im EM-Viertelfinal. Nach der Demission von Gennaro Gattuso nach der verpassten WM-Qualifikation in der vergangenen Woche wurde Conte von medialer Seite her sofort als möglicher Nachfolger ins Spiel gebracht.

Und tatsächlich öffnet er sich nun für die Aufgabe. Nach dem 1:0-Sieg mit Napoli gegen Milan spricht Conte sehr offen: «Wäre ich Verbandschef, würde ich mich auch in Betracht ziehen. Zusammen mit anderen ist es richtig, dass mein Name unter den Kandidaten auftaucht – aus verschiedenen Gründen. Ich war bei der Nationalmannschaft, ich kenne das Umfeld.»

Gleichzeitig spricht der Trainer aber auch seine aktuellen Verpflichtungen bei Napoli an, wo er bis 2027 unter Vertrag steht: «Sie kennen meine Situation und wissen, dass ich einen langfristigen Vertrag habe. Ich werde mich trotzdem mit dem Präsidenten treffen, und dann werden wir sehen.» Aus Napoli-Sicht klingt dies nicht gerade positiv. Allerdings gab es in der Vergangenheit mehrfach Berichte, wonach sich die Wege zwischen dem Serie A-Klub und Conte nach dieser Saison vorzeitig trennen könnten – dies bereits vor dem Fiasko der Squadra Azzurra in den WM-Playoffs. Der Weg Contes zur Nationalmannschaft könnte bereits geebnet sein.

Zunächst muss der FIGC aber einen neuen Verbandspräsidenten bestimmen, der sich dann konkret mit der Suche beschäftigen kann. Die Wahl findet am 22. Juni statt.

Mehr Dazu
Frattesi & Co.

4 italienische Nationalspieler wollen im Januar wegen der WM wechseln
Galatasaray ist gebunden

Napoli hat bei Osimhen-Abgang eine verrückte Klausel einbauen lassen
Stürmer hat Anfragen

Martin Terrier könnte Leverkusen sofort verlassen
Stimmt Transfer zu

Oranje-Stürmer Noa Lang wechselt von Napoli in die Türkei
Beleidigungen von sich gegeben

Napoli attackiert Milan-Coach Allegri nach Supercup-Sieg
Mehr entdecken
Ist offen

Antonio Conte bringt sich für Rückkehr zur Squadra Azzurra in Stellung

7.04.2026 - 15:16
"Ich weiss nicht"

Kevin De Bruyne vermeidet Napoli-Bekenntnis

4.04.2026 - 11:43
Neuanfang

Das Aus von Gattuso in Italien ist besiegelt – 2 Kandidaten für die Nachfolge

2.04.2026 - 09:42
Aus dem Team geflogen

Napoli vollzieht drastische Sanktion gegen Romelu Lukaku

31.03.2026 - 13:43
Nächstes Kapitel in Italien

Leon Goretzka weckt das Interesse in der Serie A

29.03.2026 - 17:32
Erscheint nicht zum Training

Romelu Lukaku sorgt für grossen Ärger bei Napoli und wird gebüsst

26.03.2026 - 17:57
Keine Rückkehr in die Heimat

Arsenal lässt Ex-FCB-Verteidiger Riccardo Calafiori trotz Interesse nicht gehen

16.03.2026 - 13:16
Rückkehr denkbar

River Plate hat Giovanni Simeone auf der Wunschliste

15.03.2026 - 14:49
44-Millionen-Deal?

Napoli trifft Kaufentscheidung bei Rasmus Højlund

14.03.2026 - 10:37
Keine Angebote

Napoli räumt mit Wechselgerüchten um Scott McTominay auf

13.03.2026 - 17:46