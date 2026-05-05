SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Wird fest verpflichtet

Napoli hat längst beschlossen, 44 Mio. Euro für Rasmus Højlund zu zahlen

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 5 Mai, 2026 17:37
Napoli hat längst beschlossen, 44 Mio. Euro für Rasmus Højlund zu zahlen

Der dänische Mittelstürmer Rasmus Højlund wird bei Napoli schon bald einen langfristigen Vertrag unterzeichnen.

Die Klubbosse des Serie A-Klubs haben längst entschieden, die Kaufoption in Höhe von 44 Mio. Euro für den von Manchester United ausgeliehenen Angreifer zu ziehen. Højlund hat sich in Neapel nach seiner Ankunft im letzten Sommer auf und neben dem Platz rasch bestens eingelebt.

Sportdirektor Giovanni Manna bestätigt: «Es gibt keine Zweifel, dass Rasmus hier bleiben wird. Wir haben eine Kaufobligation, falls wir uns für die Champions League qualifizieren. Aber unabhängig davon spielt er in unseren Plänen sowieso eine Rolle.»

Napoli belegt in der Tabelle derzeit den zweiten Rang. Noch ist die Champions League-Qualifikation mathematisch zwar nicht gesichert, dies ist drei Spieltage vor Schluss aber nur noch eine Frage der Zeit. Højlund kommt bereits auf 41 Pflichtspieleinsätze – die meisten davon in der Startformation.

Mehr Dazu
Frattesi & Co.

4 italienische Nationalspieler wollen im Januar wegen der WM wechseln
Galatasaray ist gebunden

Napoli hat bei Osimhen-Abgang eine verrückte Klausel einbauen lassen
Stürmer hat Anfragen

Martin Terrier könnte Leverkusen sofort verlassen
Stimmt Transfer zu

Oranje-Stürmer Noa Lang wechselt von Napoli in die Türkei
Keine Rückkehr in die Heimat

Arsenal lässt Ex-FCB-Verteidiger Riccardo Calafiori trotz Interesse nicht gehen
Mehr entdecken
Wird fest verpflichtet

Napoli hat längst beschlossen, 44 Mio. Euro für Rasmus Højlund zu zahlen

5.05.2026 - 17:37
Galatasaray beobachtet

Romelu Lukaku vor Abgang aus Neapel

3.05.2026 - 10:24
Topklubs zeigen Interesse

Tijjani Reijnders vor ungewisser Zukunft

26.04.2026 - 19:11
Beşiktaş prüft Transfer

Lukaku vor Abschied aus Neapel

26.04.2026 - 13:59
Napoli will Lukaku verkaufen

AC Mailand zeigt konkretes Interesse an Belgier

19.04.2026 - 07:43
Vorzeitiger Deal

Napoli will mit Schlüsselspieler verlängern

18.04.2026 - 16:42
Leihe denkbar

Arsenal-Verteidiger Mosquera vor Abgang: 7 Klubs sind bereits dran

13.04.2026 - 16:15
Unzufrieden

Wut-Anfall wegen Italien-Gerüchten: Antonio Conte attackiert Medien

13.04.2026 - 10:56
Neue Herausforderung?

Pep Guardiola soll die Squadra Azzurra retten

9.04.2026 - 21:31
Ist offen

Antonio Conte bringt sich für Rückkehr zur Squadra Azzurra in Stellung

7.04.2026 - 15:16