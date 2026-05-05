Napoli hat längst beschlossen, 44 Mio. Euro für Rasmus Højlund zu zahlen

Der dänische Mittelstürmer Rasmus Højlund wird bei Napoli schon bald einen langfristigen Vertrag unterzeichnen.

Die Klubbosse des Serie A-Klubs haben längst entschieden, die Kaufoption in Höhe von 44 Mio. Euro für den von Manchester United ausgeliehenen Angreifer zu ziehen. Højlund hat sich in Neapel nach seiner Ankunft im letzten Sommer auf und neben dem Platz rasch bestens eingelebt.

Sportdirektor Giovanni Manna bestätigt: «Es gibt keine Zweifel, dass Rasmus hier bleiben wird. Wir haben eine Kaufobligation, falls wir uns für die Champions League qualifizieren. Aber unabhängig davon spielt er in unseren Plänen sowieso eine Rolle.»

Napoli belegt in der Tabelle derzeit den zweiten Rang. Noch ist die Champions League-Qualifikation mathematisch zwar nicht gesichert, dies ist drei Spieltage vor Schluss aber nur noch eine Frage der Zeit. Højlund kommt bereits auf 41 Pflichtspieleinsätze – die meisten davon in der Startformation.