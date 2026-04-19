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Napoli will Lukaku verkaufen

AC Mailand zeigt konkretes Interesse an Belgier

Autor: Sören Mundt | Publiziert: 19 April, 2026 07:43
AC Mailand zeigt konkretes Interesse an Belgier

Die SSC Neapel plant offenbar, sich im Sommer von Romelu Lukaku zu trennen. Der belgische Stürmer konnte die Erwartungen bislang nicht erfüllen und wurde zudem immer wieder von Verletzungen ausgebremst, weshalb ein Abschied zunehmend wahrscheinlich erscheint.

In der laufenden Saison kam der 32-Jährige nur sporadisch zum Einsatz und absolvierte insgesamt lediglich sieben Pflichtspiele mit überschaubarer Spielzeit. Intern soll es zudem Unzufriedenheit hinsichtlich seines Fitnesszustands und seines Auftretens abseits des Platzes geben, was die Entscheidung der Verantwortlichen zusätzlich beeinflusst.

Napoli fordert demnach rund zehn Millionen Euro Ablöse für den Angreifer, der noch bis 2027 unter Vertrag steht. Als heißester Interessent gilt aktuell der AC Milan, während auch Klubs aus Frankreich sowie Beşiktaş die Situation beobachten. Noch zu Jahresbeginn lag die Preisvorstellung deutlich höher – nun scheint ein Transfer deutlich realistischer geworden zu sein.

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