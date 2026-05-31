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Nachfolger für Bremer

Juventus Turin denkt an Juan Jesus

Autor: | Publiziert: 31 Mai, 2026 11:30
Juventus Turin denkt an Juan Jesus

Bei Juventus Turin laufen offenbar bereits die Planungen für den Fall eines möglichen Abgangs von Gleison Bremer. Wie aus Italien berichtet wird, beschäftigen sich die Bianconeri mit mehreren Kandidaten für die Innenverteidigung.

Einer davon ist Juan Jesus, dessen Vertrag bei SSC Neapel ausläuft. Der 34-Jährige wäre ablösefrei zu haben und bringt viel Serie-A-Erfahrung mit. Zudem kennt ihn Trainer Luciano Spalletti bestens aus gemeinsamen Zeiten bei AS Rom und Napoli.

Juan Jesus gilt allerdings nicht als einziger Kandidat. Auch Kim Min-jae von FC Bayern München sowie Tarik Muharemović von US Sassuolo werden mit Juventus in Verbindung gebracht. Ob es überhaupt zu einer Verpflichtung kommt, hängt massgeblich von der Zukunft von Bremer ab. Der brasilianische Abwehrchef wird weiterhin mit mehreren Topklubs aus der Premier League in Verbindung gebracht.

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