Mehrere Topklubs beobachten Olympiakos-Keeper

Konstantinos Tzolakis hat sich mit starken Leistungen für Olympiakos Piräus ins Blickfeld zahlreicher europäischer Klubs gespielt. Besonders aus England gibt es grosses Interesse: Brighton & Hove Albion zählt zu den Vereinen, die den griechischen Nationaltorhüter intensiv verfolgen.

Darüber hinaus werden auch Arsenal, Juventus Turin, Liverpool und Borussia Dortmund mit dem 23-Jährigen in Verbindung gebracht. Konkrete Angebote oder fortgeschrittene Verhandlungen gibt es derzeit allerdings noch nicht.

Als besonders interessierter Aussenseiter gilt Coventry City, das nach dem Aufstieg in die Premier League einen neuen Stammtorhüter sucht. Allerdings könnte die geforderte Ablöse zum Problem werden: Olympiakos bewertet Tzolakis offenbar mit rund 30 bis 35 Millionen Euro. Zuvor sollen bereits Fenerbahçe und SSC Neapel Angebote abgegeben haben, die jedoch unterhalb dieser Forderung lagen.