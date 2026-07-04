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"Wenn er das Gefühl hat, dass..."

Belgien-Zukunft von Kevin De Bruyne offen

Autor: | Publiziert: 4 Juli, 2026 15:14
Belgien-Zukunft von Kevin De Bruyne offen

Kevin De Bruyne steht mit Belgien bei der WM im Achtelfinale. Ob der Napoli-Star nach dem Turnier weiterhin für die Red Devils spielen wird, lässt sein Vater offen.

Belgien mühte sich am Mittwoch ins Achtelfinale der WM 2026, erst nach Verlängerung konnte das Team aus dem Senegal mit 3:2 besiegt werden. Im Nachgang zerriss die Presse die belgischen Akteure teilweise. Kevin De Bruyne war unter den am meisten kritisierten Spielern.

«Nur er selbst kann diese Entscheidung treffen. Es wird in erster Linie von seiner körperlichen Verfassung abhängen und davon, wie er sich in den kommenden Jahren schlägt», sagt Vater Herwig bei «Het Belang van Limburg» über die Nati-Zukunft seines Sohnes. «Schliesslich hat Kevin im Alter von 35 Jahren zwei schwere Verletzungen erlitten. Er ist mittlerweile wieder vollständig genesen, aber man sieht, dass sein Körper von achtzehn Jahren Profifussball gezeichnet ist.»

Mit 123 Spielen für die belgische Nationalmannschaft steht De Bruyne in den Top 6 der Rekordspieler seines Landes. Der 35-Jährige nimmt mit Belgien gerade an seiner vierten WM teil, dazu kommen drei Starts bei Europameisterschaften.

«Ich glaube wirklich nicht, dass es ein Motivationsproblem ist. Solange Kevin kann, wird er weitermachen. Es liegt nicht in seiner Natur, aufzugeben», sagt Vater Herwig. «Wenn er also weiterhin einen wichtigen Beitrag leisten kann, wird er ein ‚Red Devil‘ bleiben. Aber wenn er das Gefühl hat, dass das nicht mehr der Fall ist, wird er seine Länderspielkarriere nicht verlängern und selbst entscheiden, dass es Zeit ist, aufzuhören.»

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