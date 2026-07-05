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Wechsel für rund 15 Millionen Euro

Benfica vor Verpflichtung von Jakub Kamiński

Autor: | Publiziert: 5 Juli, 2026 16:44
Benfica vor Verpflichtung von Jakub Kamiński

Benfica Lissabon steht offenbar kurz vor der Verpflichtung von Jakub Kamiński. Nach Informationen der portugiesischen Zeitung «A BOLA» sind die Verhandlungen zwischen den Verantwortlichen des portugiesischen Rekordmeisters und dem Spieler bereits weit fortgeschritten.

Beide Seiten streben an, den Transfer möglichst zeitnah abzuschliessen. Der 24-jährige Flügelspieler soll Benfica als nächsten Karriereschritt bevorzugen, obwohl auch Brighton, RB Leipzig und Newcastle United Interesse gezeigt beziehungsweise Kontakt aufgenommen haben. Ausschlaggebend für seine Entscheidung sollen das sportliche Konzept und die Perspektive gewesen sein, die ihm die Klubführung um Präsident Rui Costa vorgestellt hat.

Die Ablöse soll sich auf rund 15 Millionen Euro inklusive Bonuszahlungen belaufen. Benfica möchte Kamiński möglichst schnell in den Kader integrieren, da bereits am 23. Juli das erste Qualifikationsspiel zur Europa League gegen den FC St. Gallen ansteht. Entsprechend könnten die letzten Details des Transfers schon in den kommenden Tagen geklärt werden.

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