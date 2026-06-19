HSV-Stürmer Robert Glatzel hat seinen neuen Klub gefunden

Torjäger Robert Glatzel verlässt den Hamburger SV nach fünf Jahren und kehrt in die 2. Bundesliga zurück.

Der 32-jährige Mittelstürmer unterschreibt nach übereinstimmenden Berichten von «Bild» und «Sky» bei Absteiger VfL Wolfsburg einen Zweijahresvertrag. Glatzel steht beim HSV eigentlich noch bis Juni 2027 unter Vertrag. Als Ablöse fliessen dem Vernehmen nach 1,5 Millionen Euro.

In der 2. Bundesliga hat Glatzel während seiner Karriere bereits 189 Partien bestritten. Dabei erzielte er 94 Treffer. Die Wölfe soll er in der neuen Saison mit seinen Toren zum direkten Wiederaufstieg führen.