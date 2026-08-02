Wolfsburg will Kumbedi vor Zweitligastart verkaufen

Olympique Marseille hat offenbar Interesse an Saël Kumbedi vom VfL Wolfsburg. Während die Franzosen den 21 Jahre alten Rechtsverteidiger gerne ausleihen würden, pocht der abgestiegene Bundesligist auf einen endgültigen Verkauf.

Wolfsburg hofft dabei, zumindest die knapp neun Millionen Euro wieder hereinzuholen, die im vergangenen Sommer an Olympique Lyon für Kumbedi gezahlt wurden. Neben Marseille werden auch Lazio Rom, die AS Rom, der FC Porto und Feyenoord Rotterdam mit dem französischen U21-Nationalspieler in Verbindung gebracht.

Kumbedi, der neben der französischen auch die Staatsbürgerschaft der DR Kongo besitzt, kommt auf sieben Einsätze in der französischen U21-Auswahl. Sein Vertrag in Wolfsburg läuft bis 2029, sein Marktwert wird von Transfermarkt mit 12 Millionen Euro angegeben.

Schon im August 2025, als Kumbedi noch bei Lyon unter Vertrag stand, soll ein Angebot von LOSC Lille über 5 Millionen Euro abgelehnt worden sein.