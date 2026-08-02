Juventus plant mit zweitem ukrainischen Torwart

Juventus Turin sucht nach Verstärkung für die Torwartposition und hat dabei offenbar Dmytro Riznyk von Schachtjor Donezk ins Visier genommen.

Der 27-Jährige wird beim Portal Transfermarkt mit 8 Millionen Euro bewertet, die Italiener sollen jedoch bereit sein, rund 20 Millionen Euro für ihn zu zahlen. Riznyk wäre damit nicht der einzige ukrainische Torhüter, den Juventus verpflichten möchte.

Auch an Anatoliy Trubin besteht Interesse, hier gab es nach bisherigen Informationen bereits erste Kontakte. Der Keeper kam im Februar 2023 zu Schachtjor Donezk, sein Vertrag läuft dort noch bis Ende 2027. Für die ukrainische Nationalmannschaft absolvierte er bislang vier Länderspiele.

Neben Juventus wird auch Leeds United mit Riznyk in Verbindung gebracht