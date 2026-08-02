Liverpool Bastelt an Rückholaktion von Quansah

Ein Jahr nach seinem Wechsel nach Leverkusen steht Jarell Quansah offenbar erneut vor einem Vereinswechsel. Wie das Portal «Fussballdaten» berichtet, haben sowohl Tottenham Hotspur als auch Newcastle United den 23 Jahre alten Innenverteidiger auf dem Zettel.

Die grössten Chancen auf eine Verpflichtung werden allerdings dem FC Liverpool eingeräumt – jenem Klub, bei dem Quansah einst ausgebildet wurde. Der englische Nationalspieler, der bislang sechs Länderspiele für die Three Lions bestritten hat, war im Juli 2025 für kolportierte 35 Millionen Euro von Liverpool an die Werkself verkauft worden.

Sein Vertrag am Rhein läuft noch bis 2030, Transfermarkt beziffert seinen aktuellen Marktwert auf 45 Millionen Euro. Pikant: Berichten aus dem Sommer 2026 zufolge soll sich Liverpool beim damaligen Verkauf eine Rückkaufoption gesichert haben. Die genannten Summen schwanken dabei zwischen 52 Millionen Pfund und 80 Millionen Euro – je nach Quelle und Ausgestaltung der Klausel.

Ob Leverkusen den Innenverteidiger nach nur einer Saison tatsächlich wieder ziehen lässt, ist offen. Sollte sich die Rückkaufoption als belastbar erweisen, dürfte die Entscheidung am Ende aber ohnehin nicht allein beim Bundesligisten liegen.