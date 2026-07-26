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Liverpool hat sich erkundigt

Bournemouth blockt bei Ryan ab

Autor: | Publiziert: 26 Juli, 2026 11:41
Bournemouth blockt bei Ryan ab

Liverpool hat sich nach dem 19-jährigen Bournemouth-Flügelspieler Rayan erkundigt, doch der englische Klub stellt sich klar gegen einen Verkauf.

Den Berichten zufolge hat Liverpool bereits direkte Gespräche mit Bournemouth geführt. Der Klub vom Ärmelkanal hat jedoch eine klare Haltung eingenommen: Rayan gilt als nicht verkäuflich, und man will ihn nicht nach nur einem halben Jahr wieder abgeben.

Die Ausstiegsklausel von 130 Millionen Pfund ist laut Bournemouth erst 2027 aktiv. Trainer Andoni Iraola, der den Spieler noch aus eigener Erfahrung kennt, schätzt das Potenzial des Brasilianers sehr hoch ein.

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