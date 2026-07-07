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Liverpool ist an Juve-Profi Khéphren Thuram dran

Autor: | Publiziert: 7 Juli, 2026 10:19
Liverpool ist an Juve-Profi Khéphren Thuram dran

Liverpool zeigt Interesse am französischen Mittelfeldspieler Khéphren Thuram von Juventus.

Der 25-Jährige steht bei den Reds laut «teamTALK» schon länger im Fokus. In diesem Sommer könnte der Premier League-Klub nun ein konkretes Angebot für Thuram abgeben. Die Klubverantwortlichen erachten ihn im Mittelfeldzentrum als ideale Ergänzung zu Ryan Gravenberch.

Vertraglich ist der Spielmacher bis 2029 an Juve gebunden. Die Turiner erachteten ihn lange Zeit als unantastbar. Dies gilt nicht mehr zwingend: Beim richtigen Angebot dürfte Thuram wohl gehen. Von einer Forderung in Höhe von 50 Millionen Euro ist die Rede.

Mit Manchester United und Nottingham Forest gibt es noch zwei weitere Interessenten für Thuram.

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