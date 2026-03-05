Michael Olise lehnt Liverpool ab und hat künftig einen anderen Wunschklub

Bayern-Profi Michael Olise geht vorderhand nicht auf eine Anfrage des FC Liverpool ein. Der 24-Jährige sieht sich künftig nicht mehr primär in der Premier League, wo er bereits tätig war.

Der französische Nationalspieler verfügt auch über den englischen Pass und wuchs fussballerisch auf der Insel auf. In der Jugend spielte er sowohl für Arsenal, Chelsea wie auch Manchester City. Premier League-Erfahrung sammelte Olise dann bei Crystal Palace, ehe im Sommer 2024 für mehr als 50 Mio. Euro Ablöse zu den Bayern wechselte.

Laut «teamTALK» wird der Stürmer definitiv über diese Saison hinaus beim deutschen Rekordmeister bleiben. Ein Wechsel ist weder für ihn noch für seinen aktuellen Verein ein Thema. Die Bayern möchten den bis 2029 gültigen Kontrakt sogar verlängern, auch wenn es noch keine konkreten Gespräche gab und es aktuell noch nicht eilt.

Liverpool und Co. blitzen ab

In der jüngsten Vergangenheit soll insbesondere Liverpool Kontakt zur Entourage des Angreifers hergestellt haben. Es wurde aber rasch signalisiert, dass konkrete Bemühungen zurzeit sinnlos sind. Dieselbe Botschaft haben demnach auch Manchester City und Paris St. Germain erhalten, die ebenfalls Kontakt hergestellt haben.

Olise soll ohnehin eher von der spanischen La Liga fasziniert sein. Sollte er die Bayern dereinst verlassen, dürfen sich demnach vor allem Real Madrid und der FC Barcelona Chancen auf eine Verpflichtung ausrechnen.