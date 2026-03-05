SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Bleibt vorerst in München

Michael Olise lehnt Liverpool ab und hat künftig einen anderen Wunschklub

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 5 März, 2026 14:30
Michael Olise lehnt Liverpool ab und hat künftig einen anderen Wunschklub

Bayern-Profi Michael Olise geht vorderhand nicht auf eine Anfrage des FC Liverpool ein. Der 24-Jährige sieht sich künftig nicht mehr primär in der Premier League, wo er bereits tätig war.

Der französische Nationalspieler verfügt auch über den englischen Pass und wuchs fussballerisch auf der Insel auf. In der Jugend spielte er sowohl für Arsenal, Chelsea wie auch Manchester City. Premier League-Erfahrung sammelte Olise dann bei Crystal Palace, ehe im Sommer 2024 für mehr als 50 Mio. Euro Ablöse zu den Bayern wechselte.

Laut «teamTALK» wird der Stürmer definitiv über diese Saison hinaus beim deutschen Rekordmeister bleiben. Ein Wechsel ist weder für ihn noch für seinen aktuellen Verein ein Thema. Die Bayern möchten den bis 2029 gültigen Kontrakt sogar verlängern, auch wenn es noch keine konkreten Gespräche gab und es aktuell noch nicht eilt.

Liverpool und Co. blitzen ab

In der jüngsten Vergangenheit soll insbesondere Liverpool Kontakt zur Entourage des Angreifers hergestellt haben. Es wurde aber rasch signalisiert, dass konkrete Bemühungen zurzeit sinnlos sind. Dieselbe Botschaft haben demnach auch Manchester City und Paris St. Germain erhalten, die ebenfalls Kontakt hergestellt haben.

Olise soll ohnehin eher von der spanischen La Liga fasziniert sein. Sollte er die Bayern dereinst verlassen, dürfen sich demnach vor allem Real Madrid und der FC Barcelona Chancen auf eine Verpflichtung ausrechnen.

Mehr Dazu
Wird der FCB schwach?

Über 100 Millionen Ablöse! Hohes Angebot für Bayern-Star
Werbung

Harry Kane holt einen Nationalmannschaftskollegen zu den Bayern
Wechsel ins Ausland?

Der heiss umworbene Marc Guéhi hat einen Wunschklub
Fake News?

Medienbericht: Vinicius Junior beim FC Bayern angeboten
GC könnte profitieren

Die Bayern verpflichten eines der grössten Verteidiger-Talente Südamerikas
Mehr entdecken
Nach Gespräch mit Kompany

Nicolas Jackson hat den Bayern-Traum noch nicht aufgegeben

5.03.2026 - 17:57
Atalanta lehnte ab

Die Bayern erzielten letzten Sommer eine Einigung mit Ademola Lookman

5.03.2026 - 17:11
"Freut mich natürlich"

Bayern-Profi Pavlovic antwortet auf Nagelsmann-Ansage zur WM

5.03.2026 - 16:03
Bleibt vorerst in München

Michael Olise lehnt Liverpool ab und hat künftig einen anderen Wunschklub

5.03.2026 - 14:30
Bei den Bayern

Harry Kane gegen Gladbach nicht dabei, Manuel Neuer dafür schon

5.03.2026 - 11:12
Fördervertrag für Cardozo

Der FC Bayern verlängert mit einem seiner grössten Talente

4.03.2026 - 16:10
Klare Einschätzung

So stehen die Bayern zum Liverpool-Interesse an Michael Olise

3.03.2026 - 16:43
Wieder einmal

Der FC Bayern befasst sich mit der Personalie Victor Osimhen

3.03.2026 - 15:50
Freie Auswahl

Für Nicolas Jackson stehen die Interessenten Schlange

3.03.2026 - 15:39
Thema Vertragsverlängerung

Der FC Bayern hat die Gespräche mit Harry Kane begonnen

3.03.2026 - 10:22