SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Vertrag bis 2029

Offiziell: Bayern verlängert mit Laimer

Autor: | Publiziert: 20 Juli, 2026 20:41
Offiziell: Bayern verlängert mit Laimer

Der österreichische Nationalspieler hat seinen Vertrag in München bis zum 30. Juni 2029 verlängert. Seit der Saison 2023/24 läuft Laimer für den Rekordmeister auf und hat mit dem Klub bereits mehrere Titel gewonnen.

Max Eberl hob besonders Laimers Zuverlässigkeit, Energie und Charakter hervor. Christoph Freund betonte zudem seine Vielseitigkeit, Konstanz und Rolle in der Kabine.

Laimer selbst sagte, dass er sich in München sehr wohlfühlt und grossen Spass daran hat, für Bayern zu spielen. Er will dem Team weiter auf verschiedenen Positionen helfen und in jeder Phase alles für den Klub geben.

Mehr Dazu
Wird der FCB schwach?

Über 100 Millionen Ablöse! Hohes Angebot für Bayern-Star
Werbung

Harry Kane holt einen Nationalmannschaftskollegen zu den Bayern
Bleibt vorerst in München

Michael Olise lehnt Liverpool ab und hat künftig einen anderen Wunschklub
Urbig dabei

Julian Nagelsmann sorgt für Torhüter-Hammer beim DFB-Team
Wechsel ins Ausland?

Der heiss umworbene Marc Guéhi hat einen Wunschklub
Mehr entdecken
Zielgerichtete Arbeit

Kylian Mbappé bereitet den Real-Wechsel von Olise höchstpersönlich vor

22.07.2026 - 09:18
Nur Plan B?

Juventus verhandelt wieder mit Leon Goretzka

21.07.2026 - 15:59
Vertrag bis 2029

Offiziell: Bayern verlängert mit Laimer

20.07.2026 - 20:41
Französische Medien berichten

Olise drängt wohl auf schnellen Wechsel nach Madrid

20.07.2026 - 20:34
Stürmer hält sich eine Tür offen

Aston Villa treibt Jackson-Deal voran

20.07.2026 - 19:07
Leih-Deal steht im Raum

Musiala wurde Galatasaray angeboten

20.07.2026 - 08:46
Der Bayern-Profi lässt sich eine Rückkehr nach Portugal offen

Benfica Lissabon hält Palhinha im Blick

19.07.2026 - 16:38
Preis festgelegt

Barça öffnet sich doch für Verkauf von Jules Koundé

18.07.2026 - 16:01
Madrid schliesst einen Vorstoss derzeit aus

Gute Beziehung nach München: Real hält bei Olise Abstand

17.07.2026 - 20:30
Neuer Klub

Ex-GC-Leihgabe Lovro Zvonarek wechselt nach Portugal

16.07.2026 - 13:25