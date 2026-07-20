Offiziell: Bayern verlängert mit Laimer

Der österreichische Nationalspieler hat seinen Vertrag in München bis zum 30. Juni 2029 verlängert. Seit der Saison 2023/24 läuft Laimer für den Rekordmeister auf und hat mit dem Klub bereits mehrere Titel gewonnen.

Max Eberl hob besonders Laimers Zuverlässigkeit, Energie und Charakter hervor. Christoph Freund betonte zudem seine Vielseitigkeit, Konstanz und Rolle in der Kabine.

Laimer selbst sagte, dass er sich in München sehr wohlfühlt und grossen Spass daran hat, für Bayern zu spielen. Er will dem Team weiter auf verschiedenen Positionen helfen und in jeder Phase alles für den Klub geben.