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Sensations-Comeback?

Guardiola erneut auf dem Radar Italiens

Autor: | Publiziert: 20 Juli, 2026 21:48
Guardiola erneut auf dem Radar Italiens

«Sky Italia» zufolge waren Paolo Maldini und Leonardo am Wochenende in Barcelona, um Guardiola für den Job beim viermaligen Weltmeister zu begeistern. Italien sucht nach mehreren verpassten WM-Teilnahmen nach einer grossen Lösung für den Neustart Richtung 2030.

Guardiola hatte nach zehn Jahren bei Manchester City eigentlich ein Sabbatjahr geplant. Ob er dieses Vorhaben nach dem italienischen Werben überdenkt, ist offen.

Neben Guardiola werden auch Andrea Pirlo und Roberto Mancini als Alternativen genannt. Der Fokus liegt aber klar auf dem Versuch, den prominenten Taktikchef von einem schnellen Comeback zu überzeugen.

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