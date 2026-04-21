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Für Italien

Leonardo Bonucci hofft auf Pep Guardiola als neuen Nationaltrainer

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 21 April, 2026 19:20
Leonardo Bonucci hofft auf Pep Guardiola als neuen Nationaltrainer

Die Suche nach einem neuen Trainer für die italienische Nationalmannschaft läuft. Techniktrainer Leonardo Bonucci hat mit Pep Guardiola eine Präferenz.

Von «Sky Sports» auf die aktuelle Suche und spezifisch auf den noch amtierenden ManCity-Coach angesprochen, meint Bonucci: «Ich liebe ihn. Ich denke, er ist einer der besten Trainer der Welt. Für uns könnte er sehr wichtig sein.»

Die Liebe beruht wohl durchaus auf Gegenseitigkeit. Bonucci stand während seiner Aktivzeit nämlich auch schon vor einem Wechsel zu den Skyblues. Guardiola wollte ihn unbedingt in seinem Team haben. Letztlich blieb der langjährige Nationalspieler dann aber während seiner besten Jahren stets in Italien. Erst zum Schluss der Profikarriere wechselte er noch ins Ausland – zu Union Berlin und später Fenerbahçe.

Nun könnten sich die Wege von Bonucci und Guardiola doch noch kreuzen. Eine Entscheidung, wer neuer Coach der Squadra Azzurra wird, fällt allerdings erst nach dem 22. Juni. Dann wird der neue Verbandspräsident Italiens gewählt.

Offen ist auch weiterhin, ob Guardiola überhaupt verfügbar sein wird. Es wird zwar über einen Abgang von ihm bei Manchester City spekuliert. In Stein gemeisselt ist dieser jedoch nicht. Sein Vertrag liefe eigentlich noch für eine weitere Saison bis 2027.

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