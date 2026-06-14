Mourinho drängt auf Landsmann Fernandes

Real Madrid beschäftigt sich offenbar mit einer Verpflichtung von Mateus Fernandes. Besonders treibende Kraft soll dabei der neue Trainer José Mourinho sein. Laut «El Debate» schätzt Mourinho seinen Landsmann sehr und würde ihn gerne im Mittelfeld der Königlichen sehen.

Real beobachtet die Entwicklung des Portugiesen bereits seit einiger Zeit und soll grundsätzlich offen für einen Transfer sein. Das grösste Hindernis ist allerdings die Ablöse. West Ham United fordert dem Bericht zufolge rund 93 Millionen Euro beziehungsweise 80 Millionen Pfund für den 21-Jährigen. Eine Summe, die Real Madrid aktuell nicht zahlen möchte.

In Spanien heisst es deshalb, dass ein Wechsel zwar nicht ausgeschlossen, momentan aber äusserst kompliziert sei. Nur wenn Mourinho intern massiv auf den Transfer drängen würde, könnte sich die Situation noch einmal verändern. West Ham befindet sich nach dem Abstieg in einer schwierigen Lage und soll grundsätzlich bereit sein, Fernandes zu verkaufen. Die Hammers wollen allerdings den maximalen Erlös erzielen, nachdem sie selbst mehr als 40 Millionen Pfund für den portugiesischen Nationalspieler investiert hatten.

Zusätzlich würde auch Southampton von einem Transfer profitieren. Die Saints besitzen Berichten zufolge eine Weiterverkaufsbeteiligung von 15 Prozent. Aktuell scheint die Preisvorstellung der Engländer deutlich über dem zu liegen, was Real Madrid zahlen möchte.