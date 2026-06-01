ManCity-Spielmacher Rodri äussert sich zu den Spekulationen um Real Madrid

Der spanische Nationalspieler Rodri von Manchester City wurde zuletzt mehrfach mit Real Madrid in Verbindung gebracht. Im Camp der Furia Roja äussert sich der 29-Jährige nun dazu.

Wirklich konkret werden möchte Rodri aber offensichtlich nicht. «Es ist normal, dass es gewisse Verbindungen gibt. Mein Fokus gilt jetzt der Weltmeisterschaft. Danach werden wir sehen, was passiert», wird Rodri von Fabrizio Romano zitiert.

Der Mittelfeldstratege läuft bereits seit 2019 für City auf. Sein aktueller Vertrag läuft jedoch nur noch ein weiteres Jahr. Seit geraumer Zeit gilt er als Wunschkandidat der Madrilenen. Inwiefern tatsächlich eine Transferoffensive aus der spanischen Hauptstadt erfolgen wird, ist noch unklar.

Mit José Mourinho wird in der kommenden Saison ein neuer Trainer an der Seitenlinie stehen. Die Verpflichtung eines zentralen Mittelfeldspielers geniesst im Verein tatsächlich Priorität.