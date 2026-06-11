Real Madrid verkündet die Rückkehr von José Mourinho

Unmittelbar vor Beginn der Weltmeisterschaft verkündet Real Madrid die Rückkehr von Trainer José Mourinho.

Der 63-jährige Portugiese kehrt 13 Jahre nach seinem Abschied an seine alte Wirkungsstätte zurück und unterschreibt einen Dreijahresvertrag bis 2029, der sogar noch über eine Option für ein weiteres Jahr verfügt. Mourinho soll die Madrilenen nach zwei wenig erfolgreichen Jahren wieder in die Erfolgsspur führen.

Er folgt auf Xabi Alonso und Álvaro Arbeloa, die in der abgelaufenen Spielzeit keine Titel gewinnen konnten. Mourinho war beim weissen Ballett zwischen 2010 und 2013 beschäftigt und holte 2011 mit der damaligen Mannschaft die Copa del Rey und ein Jahr später den Meistertitel.

Mourinho stand bei Benfica eigentlich noch bis 2027 unter Vertrag. Real aktiviert eine Ausstiegsklausel in Höhe von 15 Millionen Euro, um den «Special One» verpflichten zu können.