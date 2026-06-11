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Wechsel auf die Insel?

Nach Real-Abschied: Arbeloa könnte Trainer bei Fulham werden

Autor: | Publiziert: 11 Juni, 2026 10:47
Nach Real-Abschied: Arbeloa könnte Trainer bei Fulham werden

Unmittelbar nach seinem Aus als Trainer von Real Madrid winkt Álvaro Arbeloa ein Trainerjob auf der Insel.

Der Fulham FC sucht nach dem Abschied von Marco Silva (unterschreibt wohl bei Benfica) einen neuen Cheftrainer. In den Fokus gerückt ist nach Angaben von «The Athletic» nun Álvaro Arbeloa. In dieser Woche wurde bestätigt, dass der 43-Jährige Real Madrid verlässt, nachdem er dort jahrelang im Nachwuchs beschäftigt war und zu Beginn dieses Jahres für Xabi Alonso bei den Profis übernahm.

Arbeloa verfügt bereits über Erfahrung im englischen Fussball, war er als Spieler doch einst für Liverpool und später auch West Ham aktiv. Seine Trainerkarriere im Profibereich ist immer noch sehr jung. Fulham könnte nach Real seine zweite Station werden.

Die Cottagers haben sich in den vergangenen Jahren unter Marco Silva in der Premier League etablieren können, nachdem sie zuvor eine Zeit lang eine klassische «Fahrstuhlmannschaft» waren.

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