Bayern-Boss Hainer macht Real wegen Michael Olise eine Ansage

Der FC Bayern wird Michael Olise in diesem Sommer nicht abgeben, wie Klubpräsident Herbert Hainer öffentlich einmal mehr klarstellt.

Der französische Angreifer wird demnach auch in der kommenden Saison garantiert in München auflaufen. Zuletzt gab es Spekulationen, wonach Real-Präsident Florentino Pérez 150 Millionen Euro Ablöse für den Nationalspieler bieten will. Dazu sagt Hainer der «Bild» nun: «Sollte uns Florentino Pérez ein Angebot schicken wollen – was bisher ja nicht der Fall ist – kann er sich das sparen.»

Olise ist für den deutschen Rekordmeister derzeit absolut unverkäuflich, wie der Klubboss betont. Der 24-Jährige steht noch bis 2029 unter Vertrag. 53 Millionen Euro zahlte der Bundesligist im Sommer 2024 für den Angreifer, der damals für Crystal Palace auflief.