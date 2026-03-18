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Urbig dabei

Julian Nagelsmann sorgt für Torhüter-Hammer beim DFB-Team

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 18 März, 2026 22:39
Julian Nagelsmann sorgt für Torhüter-Hammer beim DFB-Team

Julian Nagelsmann sorgt für eine dicke Überraschung bei der Nomination der Torhüter: Bayern-Goalie Jonas Urbig ist dabei.

Der Backup von Manuel Neuer konnte sich in den vergangenen Woche aufgrund von Ausfällen des Bayern-Kapitäns in den Vordergrund spielen und mit seinen Leistungen überzeugen, auch wenn er zuletzt selbst ebenfalls verletzt ausfiel. Laut «Bild» belohnt Nagelsmann den 38-Jährigen für die anstehenden Test-Länderspiele gegen die Schweiz und Ghana mit einem Aufgebot. Ob Urbig dann auch spielen wird, ist noch offen.

Nicht mehr berücksichtigt wird dafür wohl Finn Dahmen vom FC Augsburg. Das Torhüter-Quartett für die beiden Partien Ende März besteht somit aus Oliver Baumann von der TSG Hoffenheim, Alexander Nübel vom VfB Stuttgart, Noah Atubolu vom SC Freiburg und eben Urbig.

Der 22-Jährige stand bei den Münchnern seit seinem Wechsel im Januar 2025 bereits in 24 Partien zwischen den Pfosten und zeigte fast ausnahmslos souveräne Auftritte. Er hat reelle Chancen Neuer fix als Nummer 1 im Bayern-Tor abzulösen, sobald der langjährige Kapitän aufhört.

Im deutschen Nationalteam im März nicht dabei sein wird hingegen Jamal Musiala. Dieser musste im Klub zuletzt wieder kürzertreten, nachdem er Probleme mit dem Sprunggelenk hatte.

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