PSG schaltet die Bayern mit einem Trumpf aus und zieht wieder ins Finale ein

Nach dem Spektakel im Hinspiel fallen zwischen dem FC Bayern und Paris St. Germain im Rückspiel nur zwei Tore. Ein 1:1-Remis reicht den Franzosen.

Der amtierende Titelträger zieht somit erneut ins Champions League-Finale ein und trifft dort am 30. Mai in Budapest auf Arsenal. PSG zeigt in der Allianz Arena eine vor allem defensiv sehr starke Leistung. Erst in der 5. Minute der Nachspielzeit gelingt Harry Kane der Münchner Treffer zum Ausgleich.

Auf der Gegenseite bringt Ousmane Dembélé PSG bereits in der 3. Minute in Führung, nachdem er im Anschluss an einen Flügellauf über die linke Seite von Khvicha Kvaratskhelia einnetzt.

Die hochgelobte Bayern-Offensive kann sich diesmal nicht entfalten und zeigt sich häufig zu wenig präzise. Am Ende verdienen sich die Pariser den Finaleinzug.