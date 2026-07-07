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FC Basel verstärkt Defensive mit 19-jährigem Nigerianer

Autor: | Publiziert: 7 Juli, 2026 19:07
FC Basel verstärkt Defensive mit 19-jährigem Nigerianer

Der FC Basel setzt seine Transferoffensive fort und verstärkt sich mit dem nigerianischen Abwehrspieler Akpe Victory.

Der 19-jährige Innenverteidiger stösst vom ungarischen Erstligisten Zalaegerszegi TE FC zum FCB und unterzeichnet einen langfristigen Vertrag bis 2030. Akpe Victory gelang im Frühjahr 2025 der Sprung nach Europa, wo er inzwischen auch schon erste internationale Erfahrungen in der Conference League gesammelt hat.

Beim Zalaegerszegi TE FC avancierte er nach kurzer Angewöhnungszeit im Laufe dieses Jahres zur festen Grösse. Er betritt 16 von 19 möglichen Partien und stand im ungarischen Cupfinal während 120 Minuten auf dem Platz. Jene Partie ging für sein Team knapp verloren.

Mit einer Körpergrösse von 1,95 Meter verfügt er über Gardemasse. Die in der vergangenen Spielzeit nicht immer sichere FCB-Defensive soll durch den Youngster stabilisiert werden.

Akpe Victory sagt zu seinem Wechsel: «Ich bin sehr glücklich, beim FCB unterschrieben zu haben. Nun möchte ich mich schnell einleben und mich voll auf die kommende Saison fokussieren. Ich werde für diesen tollen Club alles geben und möchte möglichst viel gewinnen, am liebsten auch Pokale. Ich bin der Typ Spieler, der jeden Match wie einen Final betrachtet – entsprechend bereite ich mich darauf vor und kämpfe im Spiel um jeden Ball.»

Andreas Herrmann, Technischer Direktor des FCB, meint: «Akpe ist ein physisch präsenter und zweikampfstarker Innenverteidiger. Mit seiner Robustheit, seiner Kopfballstärke und seinem Tempo erweitert er unsere Möglichkeiten in der Defensive. Er verteidigt mutig und proaktiv, erlaubt uns mit seinem Profil auch aus einer höheren Kette heraus zu agieren und bringt grosses Entwicklungspotenzial mit.»

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