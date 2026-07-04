FC Basel gibt Millionen-Angebot für Torschützenkönig aus Frankreich ab

Der FC Basel signalisiert offenbar sehr konkretes Interesse an einem Stürmer, der in der vergangenen Saison zum Torschützenkönig avancierte.

Tawfik Bentayeb befindet sich anscheinend sehr konkret im Visier des FC Basel. Das Schweizer «Sky» berichtet in diesem Fall von einem Angebot in Höhe von 2,8 Millionen Euro, das die Bebbi für Bentayeb bei seinem Stammverein Union Touarga eingereicht haben. Der FCB hat dem Torjäger zudem einen Dreijahresvertrag bis im Sommer 2029 vorgelegt.

Eine endgültige Entscheidung sei allerdings noch nicht gefallen. In Deutschland berichtete das Portal «Fussballeuropa.com» zuletzt, dass Schalke 04 ebenfalls ein Angebot für Bentayeb abgegeben habe. Die Offerte soll sich auf fünf Millionen Euro belaufen haben und von Union Touarga abgelehnt worden sein.

Kaum vorstellbar also, dass das momentan präsentierte Angebot des FC Basel ausreichen wird, um Bentayeb in die Schweiz zu holen. Von dort soll ausserdem der FC St. Gallen interessiert sein. Zudem streckt sich der FC Toulouse sowie Feyenoord. In der Vergangenheit wurden viele weitere Interessenten gehandelt – die Konkurrenz ist also immens.

Bentayeb krönte sich in der vergangenen Saison mit starken Leistungen zum Torschützenkönig der französischen Ligue 2. Für Troyes erzielte er in 28 Meisterschaftsspielen herausragende 18 Tore. Das weckt Begehrlichkeiten – unter anderem beim FC Basel.