Der FC Basel bestätigt den Abgang von Goalie Tim Pfeiffer

Der FC Basel bestätigt den bereits angekündigten Abgang seines Nachwuchsgoalies Tim Pfeiffer.

Der 21-jährige Deutsche kehrt in seine Heimat zurück und heuert bei Borussia Mönchengladbach an. Pfeiffer kam als Achtjähriger zum FC Basel und hat dort sämtliche Nachwuchsstufen durchlaufen. Für die U21 bestritt er insgesamt 67 Pflichtspiele in der Promotion League. Seit Sommer 2024 gehörte er der 1. Mannschaft als dritter Torhüter an.

Nun vollzieht Pfeiffer aber den nächsten Karriereschritt. In Gladbach ist er zunächst für die U23 eingeplant, die in der Regionalliga spielt.

«Tim ist ein Torhüter mit einer sehr guten fussballerischen Ausbildung und trotz seines jungen Alters mit bereits großer Wettkampferfahrung. Er bringt gute technische Fähigkeiten, Ruhe am Ball und großes Entwicklungspotenzial mit. Wir freuen uns, dass er sich für Borussia entschieden hat, und möchten ihn bei seinen nächsten Schritten im Herrenfußball bestmöglich begleiten», sagt Gladbachs Nachwuchsdirektor Mirko Sandmöller.